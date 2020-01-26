Стефан Пэйн
№23
Нападающий
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
10 авг. 1991 (29) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
Транмер
0 : 6
Манчестер Юнайтед
26.01.2020 26 янв. 2020 вс 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Транмер
0
Манчестер Юнайтед
6
был в запасе
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
Транмер
2 : 1
Уотфорд
23.01.2020 23 янв. 2020 чт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Транмер
2
Уотфорд
1
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
Уотфорд
3 : 3
Транмер
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уотфорд
3
Транмер
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала