Джош Сковен
№11
Полузащитник
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Команда
Куинз Парк Рейнджерс
Гражданство
Англия
Дата рождения
28 марта 1993 (28) лет
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
90'
90'
90'
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
90'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала