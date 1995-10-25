Каллум Эванс
№16
Защитник
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Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
11 окт. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
Барнсли
1 : 2
Блэкпул
17.01.2017 17 янв. 2017 вт 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Барнсли
1
Блэкпул
2
был в запасе
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Блэкпул
0 : 0
Барнсли
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Блэкпул
0
Барнсли
0
был в запасе