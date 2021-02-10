Элфи Моусон
№26
Защитник
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Англия
Дата рождения
19 янв. 1994 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Бристоль Сити
65'
65'
65'
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 22:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шеффилд Юнайтед
1
Бристоль Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
Бристоль Сити
2 : 1
Портсмут
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 65'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бристоль Сити
2
Портсмут
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Кубок, 1/32 финала