Райан Колклоу
№27
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 дек. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.03.2018 18 марта 2018 вс 16:30
Уиган Атлетик
0 : 2
Саутгемптон
18.03.2018 18 марта 2018 вс 16:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/4 финала
Уиган Атлетик
0
Саутгемптон
2
был в запасе
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:55
Уиган Атлетик
1 : 0
Манчестер Сити
19.02.2018 19 февр. 2018 пн 22:55
был в запасе
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уиган Атлетик
1
Манчестер Сити
0
был в запасе
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Вест Хэм
84'
84'
84'
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уиган Атлетик
2
Вест Хэм
0
был в запасе
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
Уиган Атлетик
3 : 0
Борнмут
22'
22'
22'
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала