Сэм Морси
№5
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Египет
Дата рождения
10 сент. 1991 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Лестер Сити
2 : 0
Уиган Атлетик
90'
90'
90'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Лестер Сити
2
Уиган Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала