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Олимпиада
Макс Пауэр
№6
Полузащитник
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Команда
Уиган Атлетик
Гражданство
Англия
Дата рождения
27 июля 1993 (27) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2017/2018
2016/2017
18.03.2018
18 марта 2018
вс
16:30
Уиган Атлетик
0 : 2
Саутгемптон
18.03.2018
18 марта 2018
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Уиган Атлетик
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:55
Уиган Атлетик
1 : 0
Манчестер Сити
90'
90'
90'
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
22:55
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Уиган Атлетик
1
Манчестер Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 0
Вест Хэм
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Уиган Атлетик
2
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
Уиган Атлетик
3 : 0
Борнмут
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Уиган Атлетик
3
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
Борнмут
2 : 2
Уиган Атлетик
84'
84'
84'
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Борнмут
2
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала