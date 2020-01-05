Лукас Экинс
№10
Нападающий
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
25 февр. 1989 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
Бертон Альбион
2 : 4
Нортгемптон Таун
05.01.2020 05 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бертон Альбион
2
Нортгемптон Таун
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала