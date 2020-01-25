Маркус Харнесс
№22
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 февр. 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
Портсмут
4 : 2
Барнсли
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Портсмут
4
Барнсли
2
был в запасе
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
Флитвуд
1 : 2
Портсмут
71'
71'
71'
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 20:31
71'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Флитвуд
1
Портсмут
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала