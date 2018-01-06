Калум Батчер
№16
Полузащитник
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Команда
Миллуолл
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 февр. 1991 (30) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
Кардифф
0 : 0
Мэнсфилд Таун
06.01.2018 06 янв. 2018 сб 18:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
0
Мэнсфилд Таун
0
был в запасе