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Материалы
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Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Фил Эдвардс
№20
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 нояб. 1985 (35) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2016/2017
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:00
Мидлсбро
3 : 2
Оксфорд
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
3
Оксфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
Оксфорд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
66'
66'
66'
28.01.2017
28 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
80'
80'
80'
07.01.2017
07 янв. 2017
сб
18:00
80'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала