Райан Дилэйни
№23
Защитник
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Команда
Бертон Альбион
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
6 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
Тоттенхэм
6 : 1
Рочдейл
28.02.2018 28 февр. 2018 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Тоттенхэм
6
Рочдейл
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
Рочдейл
2 : 2
Тоттенхэм
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Рочдейл
2
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 22:45
Рочдейл
1 : 0
Миллуолл
06.02.2018 06 февр. 2018 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Рочдейл
1
Миллуолл
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
Миллуолл
2 : 2
Рочдейл
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Миллуолл
2
Рочдейл
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала