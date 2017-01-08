Адетайо Эдун
№37
Защитник
Подписаться
Команда
Фулхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
Кардифф
1 : 2
Фулхэм
08.01.2017 08 янв. 2017 вс 14:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Кардифф
1
Фулхэм
2
был в запасе