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Олимпиада
Богдан Кузьменко
№12
Вратарь
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Команда
Зоркий
Гражданство
Россия
Дата рождения
21 мая 1999 (21) год
Рост
184
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Мордовия
1
Чертаново
2
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
был в запасе