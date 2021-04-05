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Олимпиада
Максим Глушенков
№9
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 июля 1999 (21) год
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
-:-
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
-
Химки
-
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
Зенит
-:-
Химки
05.04.2021
05 апр. 2021
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
-
Химки
-
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Рубин
1 : 3
Химки
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Рубин
1
Химки
3
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
Химки
1 : 0
Ростов
12.03.2021
12 марта 2021
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Химки
1
Ростов
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
был в запасе
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 1
Локомотив
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
2
Локомотив
1
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
Спартак
2 : 0
Ахмат
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
2
Ахмат
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
20:00
Спартак
2 : 2
Сочи
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Спартак
2
Сочи
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-лига, 1 тур