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Олимпиада
Дмитрий Редькович
№2
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 янв. 1998 (23) года
Рост
182
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2018/2019
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
Торпедо
-:-
СКА-Хабаровск
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Торпедо
-
СКА-Хабаровск
-
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Торпедо
0 : 1
Велес
15'
49'
15'
49'
15'
49'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Торпедо
0
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
Балтика
0 : 0
Торпедо
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 2
Краснодар-2
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Торпедо
4
Краснодар-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
1 : 0
Спартак-2
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Торпедо
1
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Волгарь
3 : 2
Торпедо
30'
30'
30'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Волгарь
3
Торпедо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 20 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
Торпедо
2 : 0
Алания
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Торпедо
2
Алания
0
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 0
Торпедо
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Чертаново
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
17:00
Волгарь
1 : 0
Чертаново
21'
21'
21'
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
Чертаново
0 : 1
Крылья Советов
59'
59'
59'
09.09.2020
09 сент. 2020
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Чертаново
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
Чертаново
0 : 1
Динамо
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чертаново
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
16:30
Иртыш
1 : 2
Чертаново
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур