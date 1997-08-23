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Евро-2020
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Александр Саплинов
№26
Нападающий
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 авг. 1997 (23) года
Рост
193
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
Зенит
-:-
Ростов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
-
Ростов
-
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
Спартак
2 : 0
Ротор
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Спартак
2
Ротор
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 0
Урал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
был в запасе