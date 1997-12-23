Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Алисон Рамзес Бекер
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Джордан Хендерсон
Александр Головин
Бернарду Силва
Артем Дзюба
Рахим Стерлинг
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Новая Зеландия
Косово
Франция
США
Португалия
Англия
Кения
Краснодар
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Барселона
Манчестер Сити
Бавария
Зенит
Локомотив
Эвертон
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Роман Минаев
№37
Нападающий
Подписаться
Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 дек. 1997 (23) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2019/2020
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
-:-
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
-
Тамбов
-
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
был в запасе
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020
31 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020
26 окт. 2020
пн
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020
14 сент. 2020
пн
18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020
29 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
20:30
минуты: 45' - 71'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 45' - 71' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
был в запасе
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе