Роман Минаев
№37
Нападающий
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
24 дек. 1997 (23) года
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
-:-
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
-
Тамбов
-
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
Динамо
1 : 0
Арсенал
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
1
Арсенал
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Зенит
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Арсенал
0
Зенит
0
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
Рубин
3 : 1
Арсенал
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
3
Арсенал
1
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
ЦСКА
5 : 1
Арсенал
26.10.2020 26 окт. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
5
Арсенал
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Арсенал
1 : 0
Урал
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1
Урал
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
2 : 3
Ростов
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Арсенал
2
Ростов
3
был в запасе
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
Зенит
3 : 1
Арсенал
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 18:30
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
Спартак
2 : 1
Арсенал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Спартак
2
Арсенал
1
был в запасе
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
Арсенал
1 : 1
Химки
25.08.2020 25 авг. 2020 вт 20:30
минуты: 45' - 71'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Арсенал
1
Химки
1
минуты: 45' - 71' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
Арсенал
2 : 0
Динамо
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
2
Динамо
0
был в запасе
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
был в запасе
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020 14 авг. 2020 пт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020 09 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
был в запасе