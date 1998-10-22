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Олимпиада
Александр Головня
№12
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 окт. 1998 (22) года
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок групповой этап
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
Тамбов
1 : 1
Арсенал
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
1
Арсенал
1
был в запасе
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Спартак
26.09.2020
26 сент. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Тамбов
0
Спартак
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
Локомотив
1 : 0
Тамбов
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1
Тамбов
0
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
Рубин
2 : 2
Тамбов
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Рубин
2
Тамбов
2
был в запасе
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
Тамбов
0 : 1
Сочи
25.08.2020
25 авг. 2020
вт
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Тамбов
0
Сочи
1
был в запасе
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
Зенит
4 : 1
Тамбов
22.08.2020
22 авг. 2020
сб
18:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Зенит
4
Тамбов
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
Тамбов
1 : 0
Химки
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Тамбов
1
Химки
0
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
ЦСКА
2 : 1
Тамбов
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
ЦСКА
2
Тамбов
1
был в запасе
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
Тамбов
0 : 1
Ростов
08.08.2020
08 авг. 2020
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Тамбов
0
Ростов
1
был в запасе