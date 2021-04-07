Эрвинг Ботака-Иобома
№27
Защитник
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Команда
Велес
Гражданство
Россия
Дата рождения
5 окт. 1998 (22) года
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Нижний Новгород
-:-
Велес
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Нижний Новгород
-
Велес
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 81'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 1' - 81' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Оренбург
3 : 0
Велес
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Оренбург
3
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Велес
0 : 1
Балтика
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Велес
0
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
Краснодар-2
2 : 1
Велес
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Краснодар-2
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Акрон
53'
46'
53'
46'
53'
46'
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
53'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Велес
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Велес
4 : 2
Шинник
31'
31'
31'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
31'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Велес
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Факел
0 : 0
Велес
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Факел
0
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Велес
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 1
Велес
58'
58'
58'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Крылья Советов
2
Велес
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
3 : 1
Нефтехимик
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Велес
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
Велес
0 : 0
Томь
41'
41'
41'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Велес
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
Велес
3 : 0
Чертаново
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Велес
3
Чертаново
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
45'
45'
45'
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
1
Велес
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
Велес
3 : 1
Крылья Советов
08.08.2020 08 авг. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Велес
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур