Адиль Мухаметзянов
№18
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 марта 1998 (23) года
Рост
170
Вес
61
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
-:-
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
-
Волгарь
-
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 47'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 47' / Россия. ФНЛ, 19 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур