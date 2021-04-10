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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Камиль Закиров
№99
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 нояб. 1998 (22) года
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
был в запасе
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020
15 авг. 2020
сб
15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1
Урал
1
был в запасе