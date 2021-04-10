Камиль Закиров
№99
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Россия
Дата рождения
15 нояб. 1998 (22) года
Рост
174
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
Ростов
-:-
Рубин
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
-
Рубин
-
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
Сочи
3 : 2
Рубин
18.08.2020 18 авг. 2020 вт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Сочи
3
Рубин
2
был в запасе
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Рубин
1 : 1
Урал
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Рубин
1
Урал
1
был в запасе