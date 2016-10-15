Мозес Олоя
№88
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Уганда
Дата рождения
22 окт. 1992 (28) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Балтика
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Балтика
1
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
Тюмень
2 : 0
Кубань (ЛФЛ)
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 17:00
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Тюмень
2
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ, 14 тур
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
Мордовия
1 : 3
Кубань (ЛФЛ)
35'
35'
35'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 17:00
35'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Сибирь
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 1
Кубань (ЛФЛ)
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Химки
4
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
СКА-Хабаровск
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 6 тур
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
Тамбов
0 : 0
Кубань (ЛФЛ)
31.07.2016 31 июля 2016 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Тамбов
0
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Тосно
27.07.2016 27 июля 2016 ср 19:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Тосно
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 4 тур