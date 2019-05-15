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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
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Теннис
Олимпиада
Ярослав Ивакин
№58
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 июля 1998 (22) года
Рост
173
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:00
Арсенал
2 : 2
Урал
15.05.2019
15 мая 2019
ср
19:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2
Урал
2
был в запасе
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
Урал
1 : 0
Арсенал
03.04.2019
03 апр. 2019
ср
17:00
был в запасе
Россия. Кубок, 1/2 финала
Урал
1
Арсенал
0
был в запасе