Михаил Игнатов
№22
Полузащитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 2000 (20) лет
Рост
187
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
0 : 2
Спартак-2
6', 30'
6', 30'
6', 30'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
6', 30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Чайка
0
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
53'
53'
53'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
Спартак-2
3 : 3
Алания
20', 20'
20', 20'
20', 20'
20.03.2021 20 марта 2021 сб 14:00
20', 20'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Спартак-2
3
Алания
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Велес
5 : 0
Спартак-2
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Велес
5
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
Спартак-2
0 : 1
Нефтехимик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Спартак-2
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
Шинник
1 : 2
Спартак-2
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Шинник
1
Спартак-2
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Факел
1 : 1
Спартак-2
55'
54'
55'
54'
55'
54'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Факел
1
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур