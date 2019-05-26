Доминик Динга
№67
Защитник
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Команда
Партизан
Гражданство
Сербия
Дата рождения
7 апр. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Анжи
0 : 2
Урал
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Анжи
0
Урал
2
был в запасе
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
Урал
2 : 2
Локомотив
19.05.2019 19 мая 2019 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
2
Локомотив
2
был в запасе
10.05.2019 10 мая 2019 пт 11:30
Оренбург
2 : 2
Урал
10.05.2019 10 мая 2019 пт 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
2
Урал
2
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
Урал
0 : 1
Спартак
04.05.2019 04 мая 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Урал
0
Спартак
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4
Урал
1
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
Урал
2 : 1
Рубин
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2
Рубин
1
был в запасе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
Арсенал
0 : 0
Урал
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0
Урал
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
Урал
3 : 2
Енисей
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
3
Енисей
2
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
Ростов
2 : 1
Урал
30.03.2019 30 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
2
Урал
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 14:00
Урал
0 : 1
ЦСКА
16.03.2019 16 марта 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
0
ЦСКА
1
был в запасе
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
Урал
0 : 1
Зенит
02.03.2019 02 марта 2019 сб 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Урал
0
Зенит
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
Динамо
4 : 0
Урал
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
4
Урал
0
был в запасе
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
Краснодар
2 : 0
Урал
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Краснодар
2
Урал
0
был в запасе
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
Локомотив
1 : 2
Урал
23.11.2018 23 нояб. 2018 пт 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Локомотив
1
Урал
2
был в запасе
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 14:00
Урал
2 : 1
Оренбург
10.11.2018 10 нояб. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Урал
2
Оренбург
1
был в запасе
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Урал
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Спартак
1
Урал
2
был в запасе
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Уфа
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
был в запасе
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
был в запасе
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
Урал
1 : 1
Ростов
17.09.2018 17 сент. 2018 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Урал
1
Ростов
1
был в запасе