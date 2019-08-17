Александр Голубцов
№43
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 сент. 1998 (22) года
Рост
176
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Урал
1
Крылья Советов
3
был в запасе
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
Урал
2 : 2
Ростов
03.08.2019 03 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Урал
2
Ростов
2
был в запасе