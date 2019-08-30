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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Егор Седов
№33
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1999 (21) год
Рост
194
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе