Егор Седов
№33
Вратарь
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1999 (21) год
Рост
194
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
0
Динамо
2
был в запасе