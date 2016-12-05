Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Александр Кокорин
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Якуба Бамба
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
30 нояб. 1991 (29) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
14:00
Амкар
3 : 0
Оренбург
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
14:00
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Амкар
3
Оренбург
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
ЦСКА
2 : 0
Оренбург
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
19:30
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
2
Оренбург
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
17:00
Уфа
1 : 0
Оренбург
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Оренбург
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
Оренбург
1 : 1
Локомотив
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Оренбург
1
Локомотив
1
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
Краснодар
3 : 3
Оренбург
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Краснодар
3
Оренбург
3
был в запасе
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
Оренбург
1 : 0
Крылья Советов
31.10.2016
31 окт. 2016
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Оренбург
1
Крылья Советов
0
был в запасе
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016
24 окт. 2016
пн
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1
Оренбург
0
был в запасе
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
Оренбург
3 : 1
Томь
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Оренбург
3
Томь
1
был в запасе
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
Ахмат
2 : 1
Оренбург
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Оренбург
1
был в запасе
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
Оренбург
0 : 1
Урал
45'
45'
45'
25.09.2016
25 сент. 2016
вс
12:00
минуты: 1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 1' - 61' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
17:00
Оренбург
1 : 3
Спартак
16.09.2016
16 сент. 2016
пт
17:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
1
Спартак
3
минуты: 72' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Оренбург
0 : 0
Анжи
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 26'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Оренбург
0
Анжи
0
минуты: 1' - 26' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
Оренбург
1 : 1
Рубин
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
13:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Оренбург
1
Рубин
1
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
Арсенал
0 : 0
Оренбург
22.08.2016
22 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Арсенал
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
17:30
Оренбург
0 : 0
Амкар
15.08.2016
15 авг. 2016
пн
17:30
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Оренбург
0
Амкар
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
Оренбург
0 : 1
ЦСКА
07.08.2016
07 авг. 2016
вс
16:00
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Оренбург
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
Ростов
1 : 0
Оренбург
30.07.2016
30 июля 2016
сб
21:30
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Ростов
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 1 тур