Денис Кайков
№24
Защитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 авг. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
Химки
-:-
Тамбов
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
-
Тамбов
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур