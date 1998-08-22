Александр Некрасов
№78
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 авг. 1998 (22) года
Рост
180
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
Тамбов
3 : 1
Зенит-2
19.11.2017 19 нояб. 2017 вс 13:00
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Тамбов
3
Зенит-2
1
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
Сибирь
3 : 1
Зенит-2
08.11.2017 08 нояб. 2017 ср 15:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Сибирь
3
Зенит-2
1
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
Зенит-2
1 : 2
Тюмень
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 11:30
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Зенит-2
1
Тюмень
2
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017 14 окт. 2017 сб 18:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Химки
1
Зенит-2
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Зенит-2
30.09.2017 30 сент. 2017 сб 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
1
Зенит-2
0
минуты: 78' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017 16 сент. 2017 сб 11:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
Ротор
4 : 1
Зенит-2
06.09.2017 06 сент. 2017 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
4
Зенит-2
1
был в запасе
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
Авангард
1 : 1
Зенит-2
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Авангард
1
Зенит-2
1
был в запасе
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
Зенит-2
2 : 1
Сибирь
26.07.2017 26 июля 2017 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Зенит-2
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
Тюмень
2 : 2
Зенит-2
46'
46'
46'
22.07.2017 22 июля 2017 сб 14:00
46'
минуты: 39' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Тюмень
2
Зенит-2
2
минуты: 39' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
Зенит-2
0 : 1
Сочи
16.07.2017 16 июля 2017 вс 18:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Зенит-2
0
Сочи
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур