Костас Мидиккис
№77
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Кипр
Дата рождения
14 июля 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 17:00
Казахстан
1 : 2
Кипр
44'
44'
44'
10.10.2019 10 окт. 2019 чт 17:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Казахстан
1
Кипр
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
8'
8'
8'
06.09.2019 06 сент. 2019 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур