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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Костас Мидиккис
№77
Нападающий
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Команда
АЕК
Гражданство
Кипр
Дата рождения
14 июля 1989 (31) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отбор че-2020
лига европы квалификация
Сезон:
2019
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
17:00
Казахстан
1 : 2
Кипр
44'
44'
44'
10.10.2019
10 окт. 2019
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Казахстан
1
Кипр
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
Кипр
1 : 1
Казахстан
8'
8'
8'
06.09.2019
06 сент. 2019
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 5 тур
Кипр
1
Казахстан
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 5 тур