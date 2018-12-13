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Материалы
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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Давид Катала
№6
Защитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 мая 1980 (40) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
АЕК
1 : 5
Байер
26'
26'
26'
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
23:00
26'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕК
1
Байер
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
Лудогорец
0 : 0
АЕК
08.11.2018
08 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
0
АЕК
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
АЕК
1 : 1
Лудогорец
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АЕК
1
Лудогорец
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
Байер
4 : 2
АЕК
04.10.2018
04 окт. 2018
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Байер
4
АЕК
2
был в запасе