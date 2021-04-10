Трезеге (Махмуд Хассан)
№17
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Египет
Дата рождения
1 окт. 1994 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
Ливерпуль
-:-
Астон Вилла
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ливерпуль
-
Астон Вилла
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
Астон Вилла
3 : 1
Фулхэм
78', 81'
78', 81'
78', 81'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 18:30
78', 81'
минуты: 62' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
3
Фулхэм
1
минуты: 62' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
Астон Вилла
0 : 2
Тоттенхэм
21.03.2021 21 марта 2021 вс 22:30
минуты: 1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 79' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Астон Вилла
0 : 0
Вулверхэмптон
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Лидс
0 : 1
Астон Вилла
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Лидс
0
Астон Вилла
1
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
Астон Вилла
1 : 2
Лестер Сити
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 17:05
минуты: 67' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Астон Вилла
1
Лестер Сити
2
минуты: 67' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Брайтон & Хов
0 : 0
Астон Вилла
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Брайтон & Хов
0
Астон Вилла
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 15:30
минуты: 66' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 66' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
минуты: 69' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
минуты: 69' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
Саутгемптон
0 : 1
Астон Вилла
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Саутгемптон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Бернли
3 : 2
Астон Вилла
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3
Астон Вилла
2
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 1
Астон Вилла
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Хэм
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Брайтон & Хов
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1
Брайтон & Хов
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
0 : 3
Астон Вилла
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
0
Астон Вилла
3
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
Астон Вилла
3 : 4
Саутгемптон
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 29' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Астон Вилла
3
Саутгемптон
4
минуты: 29' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:15
Лестер Сити
0 : 1
Астон Вилла
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 21:15
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лестер Сити
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 21:15
Астон Вилла
7 : 2
Ливерпуль
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 21:15
минуты: 1' - 87'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
7
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 87' / Англия. Премьер-лига, 4 тур