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Материалы
Новости
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Волейбол
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Олимпиада
Якоб Брун-Ларсен
№11
Полузащитник
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Команда
Андерлехт
Гражданство
Дания
Дата рождения
19 сент. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Дания (мол.)
3 : 0
Россия (мол.)
10'
10'
10'
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
10'
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Дания (мол.)
3
Россия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Дания (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 60' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Исландия (мол.)
0
Дания (мол.)
2
минуты: 60' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
Франция (мол.)
0 : 1
Дания (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Франция (мол.)
0
Дания (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур