Дженис Бурнич
№5
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Германия
Дата рождения
22 мая 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
Дассендорф
0 : 3
Динамо
75'
75'
75'
10.08.2019 10 авг. 2019 сб 16:30
75'
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дассендорф
0
Динамо
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала