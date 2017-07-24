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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Дмитрий Белов
№95
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
31 марта 1995 (26) лет
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
Сезон:
2017/2018
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:00
Динамо-Старт
2 : 3
Торпедо
42'
42'
42'
24.07.2017
24 июля 2017
пн
19:00
42'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок, 1/128 финала
Динамо-Старт
2
Торпедо
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок, 1/128 финала