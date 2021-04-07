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Олимпиада
Артем Третьяков
№10
Нападающий
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Команда
Иртыш
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 мая 1994 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
2016/2017
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
-:-
Иртыш
-:-
Акрон
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
-:-
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Иртыш
-
Акрон
-
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
Иртыш
0 : 0
Шинник
28.03.2021
28 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Иртыш
0
Шинник
0
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Волгарь
20.03.2021
20 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Иртыш
1
Волгарь
0
был в запасе
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021
10 марта 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
Алания
1 : 0
Иртыш
06.03.2021
06 марта 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Алания
1
Иртыш
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Спартак-2
1 : 2
Иртыш
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Спартак-2
1
Иртыш
2
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
Чертаново
0 : 1
Иртыш
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чертаново
0
Иртыш
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
Иртыш
0 : 1
Нижний Новгород
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
14:00
минуты: 89' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0
Нижний Новгород
1
минуты: 89' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
Иртыш
1 : 2
Велес
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
17:30
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Иртыш
1
Велес
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Балтика
3 : 2
Иртыш
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Балтика
3
Иртыш
2
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
Иртыш
0 : 0
Краснодар-2
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
14:00
минуты: 59' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Иртыш
0
Краснодар-2
0
минуты: 59' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Иртыш
1 : 0
Факел
37'
37'
37'
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Иртыш
1
Факел
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 12 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
17:00
Динамо
0 : 3
Иртыш
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Динамо
0
Иртыш
3
был в запасе
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
16:30
Иртыш
1 : 2
Чертаново
12.08.2020
12 авг. 2020
ср
16:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Иртыш
1
Чертаново
2
был в запасе