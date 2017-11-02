Андреас Хельмерсен
№19
Нападающий
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Команда
Русенборг
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
15 марта 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
Русенборг
1 : 1
Зенит
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Русенборг
1
Зенит
1
был в запасе