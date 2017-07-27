Михель Йонкхир
№20
Полузащитник
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Команда
Остенде
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
3 янв. 1990 (31) год
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Марсель
4 : 2
Остенде
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марсель
4
Остенде
2
был в запасе