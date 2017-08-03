Себастьен Сиани
№7
Полузащитник
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Команда
Остенде
Гражданство
Камерун
Дата рождения
21 дек. 1986 (34) года
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
Остенде
0 : 0
Марсель
68'
68'
68'
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Остенде
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
Марсель
4 : 2
Остенде
26'
60'
26'
60'
26'
60'
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:45
26'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Марсель
4
Остенде
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд