Антонио Милич
№19
Защитник
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Команда
Остенде
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
10 марта 1994 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 21:00
Райо Вальекано
0 : 2
Вильярреал
28'
28'
28'
29.01.2020 29 янв. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Райо Вальекано
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала