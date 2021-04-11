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Теннис
Олимпиада
Анри Оникуру
№7
Нападающий
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Команда
Монако
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
5 июня 1997 (23) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
Монако
4 : 0
Бордо
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Монако
4
Бордо
0
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Монако
3 : 2
Страсбур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монако
3
Страсбур
2
был в запасе
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Ренн
2
Монако
1
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Метц
0 : 1
Монако
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 59'
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
0
Монако
1
минуты: 1' - 59' / Франция. Лига 1, 2 тур
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
Монако
2 : 2
Реймс
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
2
Реймс
2
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 1 тур