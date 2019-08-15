Флориан Толемесс
№19
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
31 янв. 1986 (35) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
Гент
3 : 0
АЕК
15.08.2019 15 авг. 2019 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гент
3
АЕК
0
был в запасе
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 1
Гент
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
1
Гент
1
был в запасе
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019 25 июля 2019 чт 18:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
был в запасе
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Петрокуб
0
АЕК
1
был в запасе
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд