Рено Эмон
№28
Нападающий
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Команда
Нант
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
5 дек. 1991 (29) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Нант
-:-
Ланс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нант
-
Ланс
-
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Нант
0 : 0
Ренн
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
0
Ренн
0
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Анжер
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Франция. Лига 1, 16 тур
Нант
1
Анжер
1
минуты: 1' - 55' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Реймс
3 : 2
Нант
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
3
Нант
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
Нант
1 : 1
Дижон
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Нант
0 : 4
Страсбур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Нант
0
Страсбур
4
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Марсель
3 : 1
Нант
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Марсель
3
Нант
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
Ланс
1 : 1
Нант
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
1
Нант
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 8 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
Нант
1 : 1
Метц
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нант
1
Метц
1
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лорьян
0 : 2
Нант
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лорьян
0
Нант
2
был в запасе
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
Нант
0 : 3
ПСЖ
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Нант
0
ПСЖ
3
был в запасе