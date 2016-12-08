Бени Бадибанга
№12
Нападающий
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Команда
Стандард
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
19 февр. 1996 (25) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
Стандард
1 : 1
Аякс
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 23:05
минуты: 66' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
1
Аякс
1
минуты: 66' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
Сельта
1 : 1
Стандард
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 21:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сельта
1
Стандард
1
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
Панатинаикос
0 : 3
Стандард
03.11.2016 03 нояб. 2016 чт 23:05
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Панатинаикос
0
Стандард
3
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
Стандард
2 : 2
Панатинаикос
20.10.2016 20 окт. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Стандард
2
Панатинаикос
2
был в запасе