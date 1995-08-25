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Евро-2020
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Олимпиада
Жан-Люк Домпе
№11
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Франция
Дата рождения
12 авг. 1995 (25) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
Гент
2 : 1
Александрия
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гент
2
Александрия
1
был в запасе
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
Сент-Этьен
0 : 0
Гент
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Сент-Этьен
0
Гент
0
был в запасе
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 3
Гент
07.11.2019
07 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Вольфсбург
1
Гент
3
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Гент
2 : 2
Вольфсбург
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Гент
2
Вольфсбург
2
был в запасе
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
Александрия
1 : 1
Гент
03.10.2019
03 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Александрия
1
Гент
1
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
Гент
3 : 2
Сент-Этьен
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гент
3
Сент-Этьен
2
был в запасе