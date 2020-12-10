Коллинс Фай
№32
Защитник
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Команда
Стандард
Гражданство
Камерун
Дата рождения
13 авг. 1992 (28) лет
Рост
167
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Стандард
2 : 2
Бенфика
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
2
Бенфика
2
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Рейнджерс
3 : 2
Стандард
90'
90'
90'
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
3
Стандард
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Стандард
2 : 1
Лех
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 0
Стандард
65'
65'
65'
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бенфика
3
Стандард
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Стандард
0 : 2
Рейнджерс
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
0
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур