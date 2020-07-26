Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Эрлинг Браут Холанд
Хердур Магнуссон
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Франция
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Барселона
Реал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Мбвана Саматта
№10
Нападающий
Подписаться
Команда
Фенербахче
Гражданство
Танзания
Дата рождения
13 дек. 1992 (28) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
Вест Хэм
1 : 1
Астон Вилла
41'
41'
41'
26.07.2020
26 июля 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
Астон Вилла
1 : 0
Арсенал
21.07.2020
21 июля 2020
вт
22:15
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
Эвертон
1 : 1
Астон Вилла
16.07.2020
16 июля 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 64'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Эвертон
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 64' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
Астон Вилла
2 : 0
Кристал Пэлас
12.07.2020
12 июля 2020
вс
16:15
минуты: 1' - 80'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Астон Вилла
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 80' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
Астон Вилла
0 : 3
Манчестер Юнайтед
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:15
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Астон Вилла
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
Ливерпуль
2 : 0
Астон Вилла
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:30
минуты: 74' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ливерпуль
2
Астон Вилла
0
минуты: 74' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
Астон Вилла
0 : 1
Вулверхэмптон
27.06.2020
27 июня 2020
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Астон Вилла
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
Ньюкасл Юнайтед
1 : 1
Астон Вилла
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
минуты: 57' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Астон Вилла
1
Челси
2
минуты: 57' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
Астон Вилла
0 : 0
Шеффилд Юнайтед
17.06.2020
17 июня 2020
ср
20:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Астон Вилла
0
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
09.03.2020
09 марта 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
70'
70'
70'
01.02.2020
01 февр. 2020
сб
18:00
70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Борнмут
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур