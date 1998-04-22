Данте Ванзейр
№13
Нападающий
Подписаться
Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
16 апр. 1998 (22) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
Генк
2 : 0
Локомотива
25.08.2016 25 авг. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Генк
2
Локомотива
0
был в запасе